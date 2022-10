ONG Unidos pelo Diabetes abre inscrições gratuitas para a Pedalada Azul em Itabuna

A ONG Unidos pelo Diabetes abriu inscrições para a Pedalada Azul, evento que integra o calendário do Unidos Pelo Diabetes em Ação 2022. A Pedalada Azul acontece no dia 6 de novembro e vai percorrer ruas dos bairros e do centro da cidade.

Além do incentivo à prática de atividades saudáveis, a Pedalada Azul levará a mensagem da prevenção da doença, através de um MiniTrio e distribuição de material informativo.

As inscrições gratuitas podem ser feitas através do link https://www.sympla.com.br/pedalada-azul-itabuna-2022__1726264 e os coletes serão retirados nos dias 4 e 5 de novembro, no estande na Praça Rio Cachoeira, em frente ao Hospital Beira Rio, mediante a contribuição de dois quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão entregues ao projeto Itabuna do Bem, que os destinará a instituições que atendem famílias carentes.

“A Pedalada Azul vai mobilizar para o Mutirão do Diabetes, mostrar como a prática de esporte contribui para reduzir os riscos da doença e também se tornar um ato de solidariedade às pessoas que sofrem com a escassez de alimentos”, afirma o Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do mutirão, que acontece dias 17 e 18 de novembro na Terceira Via Hall.

A Pedalada Azul 2022 conta com a coordenação dos grupos de ciclismo de Itabuna e com o apoio do Hospital Beira Rio, Óticas Carol e Novo Nordisk.