ONG Unidos pelo Diabetes lança Campanha Novembro Azul em Itabuna

A ONG Unidos pelo Diabetes promoveu o lançamento do Unidos Pelo Diabetes em Ação 2022, um conjunto de ações que tem como principal o Mutirão do Diabetes de Itabuna, que chega à sua 18ª. edição. O encontro, realizado no auditório do Hospital Beira Rio, reuniu autoridades, lideranças e empresários, imprensa regional e parceiros do Mutirão, que atualmente é replicado em mais de 30 cidades brasileiras.

As atividades começam com a Campanha Novembro Azul, que pretende iluminar prédios e espaços públicos, empresas e residências com a cor símbolo da prevenção do Diabetes. Também serão realizadas lives pelo Instagram, com a participação de especialistas em Oftalmologia e Endocrinologia.

Já no domingo, dia 6 de novembro, acontece a Pedalada Azul, um passeio ciclístico que deve reunir cerca de 1.500 pessoas e percorre ruas do centro e dos bairros, chamando a atenção para a importância da prevenção.

ATENDIMENTO PRESENCIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do Mutirão, Dr. Rafael Andrade, destacou que “a expectativa é muito grande, porque após dois anos de pandemia vamos poder ampliar o atendimento à comunidade, sem abrir mão de inovações como a telemedicina, além de uma integração maior com a atenção básica, que faz o atendimento aos pacientes no dia a dia”. “Estamos dando uma nova dimensão a um projeto que tanto nos enche de orgulho” disse o Dr. Rafael.



A secretária de Saúde de Itabuna, Dra. Livia Mendes, ressaltou que “a parceria entre a ONG Unidos pelo Diabetes e a Prefeitura de Itabuna reforça o trabalho de prevenção e tratamento da doença, que deve ser permanente nas unidades básicas de saúde”. “Essa é uma doença que precisa ser diagnosticada e tratada antes que suas consequências se agravem. É preciso incentivar a alimentação saudável, a prática de atividades físicas que garantem qualidade de vida aos diabéticos” afirmou a Dra. Lívia.

O presidente da CDL de Itabuna, Carlos Leahy, disse que “é gratificante acompanhar a evolução do mutirão que hoje é uma referência mundial e beneficia milhares de pessoas. As entidades empresariais estão unidas para contribuir com essa grande ação liderada pelo Dr. Rafael Andrade”.

A Dra. Eloina Machado, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia, destaca que “esse é um evento que se tornou referência para todo o país, um exemplo de exercício da cidadania, trazendo benefícios para a comunidade. E é motivo de orgulho ver o mutirão de Itabuna ser replicado em dezenas de cidades brasileiras”.

O Mutirão do Diabetes de Itabuna será realizado dias 17 e 18 de novembro na Terceira Via Hall com atendimento gratuito e serviços médicos ligados ao olho, pé e rim diabético, com encaminhamento dos casos mais graves para tratamento, e ações de prevenção da doença.

A campanha Unidos Pelo Diabetes em Ação 2022 em Itabuna tem o apoio fundamental do Hospital Beira Rio, Caixa Econômica Federal e Novonordisk.