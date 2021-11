ONG Unidos Pelo Diabetes participa da Feira de Saúde do Conjunto Penal de Itabuna

Voluntários da ONG Unidos Pelo Diabetes marcaram presença na V Feira de Saúde do Conjunto Penal de Itabuna, realizada na sexta-feira (12), na própria unidade prisional. A Feira é realizada pelo CPI, por meio da empresa Socializa – Soluções em Gestão, que administra o presídio em regime de cogestão com o Governo do Estado, e tem parceria de diversas instituições.

Convidada a participar do evento este ano, a ONG colaborou com 109 atendimentos, entre exames de rastreamento da retinopatia diabética, com equipamento de última geração, o Eyer retinógrafo portátil, e medição de glicemia. Ao todo, foram prestados 737 atendimentos, a 523 detentos.

“Fomos convidados pelo Conjunto Penal e levamos nossa energia azul para aquele grande evento. Todos exames serão acompanhados, emitiremos os laudos e, na sequência, encaminharemos para o tratamento indicado”, comentou o presidente da ONG Unidos Pelo Diabetes, Dr Rafael Andrade.

Ele não esconde a felicidade de poder participar de mais esse desafio, mesmo que com um pequeno número de voluntários, de acordo com o que a situação demandou. “O Mutirão do Diabetes, realizado há 17 anos em Itabuna, já está em todo o Brasil. Mas descobrimos uma nova seara, e estamos muito gratos por ter participado dessa feira de saúde no presídio de nossa cidade. Esperamos poder repetir a experiência, sem a pandemia, levar ainda mais serviços”.