Ônibus cai em ribanceira com 43 passageiros

Um ônibus da Água Branca, que seguia para Vitória do Espírito Santo, virou na BR-101, região de Itabuna. Como consequência, cerca de 13 pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 22, no trecho entre as cidades de Buerarema e São José da Vitória.

O motorista disse à Polícia Rodoviária Federal que passou mal e perdeu o controle do ônibus, que caiu numa ribanceira. O veículo, segundo a Água Branca, estava com 43 passageiros. Os feridos foram atendidos no Hospital de Base, em Itabuna, sendo que nove já recebam alta.

Em nota, a empresa informou que outro ônibus foi providenciado para a sequência da viagem. Quanto ao motorista, ele recebeu assistência médica e foi liberado logo depois.