Ônibus da Rota voltam a circular na rodovia Ilhéus/Itabuna

As empresas do Grupo Brasileiro retomaram, no final da tarde deste sábado, dia 3 de dezembro, a operação de transporte rodoviário de passageiros na BR 415, trecho que liga as cidades de Ilhéus e Itabuna, chamado Rodovia Jorge Amado. A Rota Transportes voltou a operar a linha semiurbana Ilhéus/Itabuna e a Viação Cidade Sol também retomou o tráfego de suas linhas pela mesma rodovia.

O serviço de transporte de passageiros na rodovia Ilhéus/Itabuna foi paralisado na noite de sexta-feira, dia 2, em virtude da interdição de trechos da estrada, causada pela elevação das águas do Rio Cachoeira.

O serviço de transportes das empresas – linhas Itabuna/Ilhéus, Itabuna/Olivença, Itabuna/Itacaré e Itabuna/Canavieiras – foi operado, de forma reduzida, a partir da manhã deste sábado, via município de Uruçuca (BA-262). Com a liberação do tráfego na rodovia BR-415, em virtude da redução do nível das águas do Rio Cachoeira, o transporte de passageiros volta a ser disponibilizado normalmente aos clientes.