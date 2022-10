Ônibus de graça em Itabuna no domingo de eleição

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN), vai oferecer transporte público gratuito, reforçando a frota e a fiscalização dos ônibus que operam no transporte público no domingo, 30, durante o 2º turno das Eleições 2022. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Augusto Castro (PSD), tendo como base em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O titular da SETTRAN, secretário Thales Silva explica que com isso vai facilitar o deslocamento dos eleitores aos locais de votação e assegurando o cumprimento dos horários e a circulação de toda frota que opera na cidade. No domingo, a quantidade de ônibus será igual à de sábados.

“Neste segundo turno apresentamos a novidade da gratuidade para os passageiros que utilizarem o transporte público em Itabuna seguindo uma determinação do prefeito Augusto Castro. Decisão esta que tem respaldo do TSE, que aprovou instrução que garante aos estados e municípios a possibilidade de oferecer transporte público gratuito aos eleitores no segundo turno das eleições”, explica o Secretário Thales Silva.

Ele complementa que todos os agentes estarão nas ruas fiscalizando os ônibus para que cumpram os horários, itinerários e para que todas as linhas estejam disponíveis para a população. “Mesmo assim, se houver qualquer necessidade os usuários poderão acionar nossa Central pelos números 118 ou 98165-8427”, informou.