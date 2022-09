Ônibus em Itabuna vão circular com frota normal no domingo de eleições

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Settran) de Itabuna informa que no domingo (2), dia das eleições para a Presidência da República, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Governo do Estado, os ônibus do transporte coletivo irão circular com a frota normal de dia útil.

Nesta data, de acordo com o Secretário Thales Silva, os agentes da Settran irão intensificar atuação no monitoramento de tráfego nos locais de maior presença de eleitores. “Geralmente, em dias de eleição registramos picos, principalmente no período da manhã e no fim da tarde, e para evitar qualquer transtorno os agentes estarão a postos para agir”, assegura o Secretário de Transporte e Trânsito de Itabuna.