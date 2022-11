Ônibus extras nos dias de provas do Enem em Itabuna, anuncia Prefeitura

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito, vai disponibilizar esquema especial de transporte público para atender os estudantes inscritos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no próximo domingo, dia 13. O mesmo serviço reforçado de ônibus será oferecido na segunda etapa no próximo dia 20. Além de colocar ônibus extras, a SETTRAN terá horário especial para atender aos estudantes.

De acordo com a tabela divulgada pela SETTRAN, haverá ônibus a partir das 11h30min às 13, das 16 às 19 e das 20 às 21 horas, para todos os destinos onde as provas serão realizadas. Inclusive, os ônibus que sairão do Centro Comercial com destino à Faculdade Anhanguera, um dos locais do exame, terão placas especiais (bandeiras) com o nome da faculdade.

O titular da SETTRAN, Thales Rodrigues da Silva, informou que haverá linhas-extras de ônibus que circularão na cidade, apesar de as provas do ENEM serem realizadas a partir das 13h30min se estendendo até as 19 horas. Todas as linhas ganharão reforço, para garantir que nenhum aluno inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio fique de fora ou por causa de ônibus perca o horário.

Thales aproveitou para lembrar que a organização do ENEM já vem divulgando antecipadamente que os portões de todas as unidades onde as provas ocorrerão serão abertos pontualmente ao meio-dia e fechados às 13 horas. “É importante que os estudantes fiquem atentos a esses horários que são rigorosamente cumpridos pelos profissionais que trabalham durante o exame”, concluiu o titular da SETTRAN.