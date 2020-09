Ônibus intermunicipais voltam a circular segunda-feira

O governo estadual deverá publicar, neste sábado (26), decreto que autorizará o retorno do transporte intermunicipal em cidades do sul e extremo-sul da Bahia. A decisão vem nove dias após a volta do transporte considerado semiurbano, como foi o caso das linhas Itabuna/Buerarema, Ilhéus/Uruçuca, entre tantas outras.

O transporte estava suspenso desde o início da pandemia do novo coronavírus e o retorno sem foi condicionado às taxas de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) diariamente divulgados pelas autoridades de saúde. (Com informações da Rede Bahia)