Ônibus têm última parada no Centro antes de 18 horas em Itabuna

Enquanto vigorar o novo horário de restrição da circulação de pessoas e de veículos, o transporte público coletivo de Itabuna funcionará até 17h45min. Com isso, os 44 últimos ônibus que operam o sistema passarão neste horário no ponto do Shopping Jequitibá em direção aos diversos bairros da cidade. A mudança visa respeitar o “Toque de recolher”, entre 18 e 5 horas da manhã até o dia 1º de abril, conforme determinado por decreto pelo Governo do Estado e a Prefeitura.

Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settran), a medida visa atender a necessidade de cumprimento do Decreto Estadual n° 20.324, de 19 de março, e do Decreto Municipal nº 14.344, este último publicado no Diário Oficial do Município na edição da segunda-feira (22), que determinam a restrição de circulação de pessoas e estipula outras medidas a serem observadas pelo comércio e o setor de serviços.

Adaptações em estabelecimentos

Para garantir que os trabalhadores do comércio e das demais atividades econômicas do município, que utilizam o sistema de transporte público coletivo, tenham assegurado o retorno às suas residências, os estabelecimentos destes setores devem antecipar o horário de encerramento para 17h30min.

As medidas restritivas vêm sendo adotadas nos municípios baianos como forma de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.