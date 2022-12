Ônibus vão operar em horário especial a partir de quarta em Itabuna

O transporte público terá reforço nas linhas e horários estendidos durante as festas de fim de ano, a partir desta quarta-feira, dia 21, em Itabuna. O objetivo da operação da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN) é atender melhor aos clientes e trabalhadores do comércio, que também funciona em horário especial neste período.

Nos dias 21, 22 e 23, o transporte público vai funcionar até as 23h30min, enquanto no sábado, dia 24, até as 20 horas. Com o reforço para todos os bairros da cidade, também serão ampliadas as equipes de fiscalização nas ruas para garantir o cumprimento de horários e itinerários.