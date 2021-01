Ônibus voltam a circular em até 15 dias, estima Prefeitura de Itabuna

Uma frota de 50 ônibus deverá começar a circular nas ruas de Itabuna num prazo de 12 a 15 dias, conforme anunciou o prefeito Augusto Castro (PSD) durante coletiva na manhã de sexta-feira (22), na Prefeitura de Itabuna. Diante de comunicadores, secretários e vereadores, ele assinou contrato emergencial com a empresa Atlântico Transportes, representada pelo gerente operacional Adenilson Batista.

Os veículos, que começaram a chegar e passarão por pintura nos dias seguintes, irão operar num sistema integrado de linhas. Deverão contar com acessibilidade, Wi-fi, localizador (GPS), para que sejam oferecidos meios de o usuário acompanhar, através de aplicativo, as partidas e previsões de chegada. Tais informações foram confirmadas Adenilson Batista.

Ele assegurou que a empresa já está se inteirando dos trajetos a percorrer, bem como das medidas em favor da agilidade e das medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus. Sobre a mão-de-obra, esclareceu que serão contratados profissionais locais, o que inclui motoristas, cobradores e pessoal administrativo e de suporte.

“Volta à normalidade”

O prefeito destacou que foram sondadas inúmeras alternativas para garantir, o quanto antes, a retomada do transporte coletivo. Uma vez definida a empresa, ficou acertado que inicialmente serão mantidos 50 por cento dos então funcionários das viações São Miguel e Sorriso.

Esta última manifestou a decisão desistir do contrato; já a São Miguel, alega não ter condições de arcar com débito de R$ 2 milhões junto ao município. As duas viações tiveram atuação suspensa em março de 2020, devido à pandemia.

“A cidade precisa voltar à sua normalidade. Itabuna estava vivendo triste realidade em ser a única cidade da Bahia que teve 100% da sua frota paralisada durante a pandemia”, comentou, detalhando que foram feitas cotações com três empresas para a volta dos ônibus.

“Precisávamos começar e conseguimos fazer isso agora”, reforçou o prefeito, que realçou o fato de a população aguardar com serenidade pelo desfecho das tratativas com os empresários. Ressaltou, também, que a tarifa continua a mesma: R$3,70.

Questionado pelo Diário Bahia sobre qual o critério para escolha dessa metade desses profissionais, o gestor informou que tal definição será alvo de reuniões entre os empresários que chegam e o Sindicato dos Rodoviários (SindRod). Tais encontros, segundo Castro, estão previstos para a próxima semana.

Em relação à continuidade ou não de as vans escolares seguirem como complemento à frota de ônibus, o secretário de Transporte e Trânsito Thales Rodrigues Silva informou que será tema de reunião na próxima semana para que haja uma decisão conjunta.

Obras a começar

Na ocasião, Augusto Castro também informou sobre a previsão de começar, em breve, uma obra de revitalização em 2,5 Km da avenida Manoel Chaves, conhecida como “Kennedy”, no bairro São Caetano.

Por meio de um convênio com a CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), a intervenção abrangerá desde a iluminação de LED até ciclovias e ciclofaixas. Mencionou, ainda, a licitação para iniciar obras para manutenção de vias e melhorar acessos, para que o transporte tenha plenas condições de funcionar com a devida agilidade. “Não vamos pensar em 30, 60 dias, mas num planejamento estratégico de quatro anos”, resumiu.

Em seguida, foi questionado pelo vereador “Cosme Resolve” (PMN) sobre qual a previsão de obras semelhantes derem distribuídas pelos bairros. “Na periferia as pessoas ficam na esperança de ver o seu bairro melhorar”, observou. Ao que o prefeito mencionou o planejamento de alternar intervenções entre o Centro e os bairros – de modo que, pouco a pouco, os mais diversos pontos da cidade sejam contemplados.

Às testemunhas

Como citado acima, a entrevista e a assinatura do tão esperado contrato emergencial foram acompanhadas pelo vice-prefeito e secretário de Esportes Enderson Guinho, além de secretários como o já citado Thales Silva (Transporte e Trânsito), com o subsecretário Roberto José; Júnior Brandão (Governo), Alcântara Pellegrini (Relações Institucionais), Afonso Dantas (Coordenador de Comunicação) e o presidente da Fundação Marimbeta, Valter Silva.

Além do edil já nominado, compareceram vereadores como Erasmo Ávila (PSD), presidente da Câmara, ressaltando ter o Legislativo acompanhado de perto todas as tratativas para definição da empresa que garantiria o retorno do transporte coletivo. Assim como garantiu que o órgão seguirá fazendo o mesmo nesta retomada do serviço.

Também estavam Adão Lima (PSB), “Alex da Oficina” (PTC), Antônio “Piçarra” (Solidariedade), Dando Leone (PDT), Francisco Gomes (PSD), Francisco Edes (Republicanos), Fabrício “Pancadinha” (PMN), “Gilson da Oficina” (PL), Israel Cardoso (PTC), Luiz Júnior da Saúde (DC), Marcelo Souza (Cidadania), Manoel Porfírio (PT), Nem Bahia (PP), Ronaldo Geraldo (PL), Sivaldo Reis (PL) e Wilma de Oliveira (PCdoB).