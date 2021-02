Ônibus voltam a circular quarta-feira em Itabuna, anuncia Augusto Castro

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, anunciou nesta sexta-feira (12) que o transporte coletivo começa a operar na próxima quarta-feira (17). No início da semana, ele vistoriou os 50 veículos do grupo empresarial Atlântico Transportes que irão operar o serviço. “Itabuna vai viver uma nova era no transporte público. Este é um compromisso do nosso governo com o usuário do sistema e com a cidade”, destacou.

A cidade ficou 11 meses sem transporte coletivo por conta da pandemia do novo coronavírus. O retorno dos ônibus às ruas está sendo viabilizado depois da assinatura de um contrato emergencial pelo prefeito. “Não dava para a cidade ficar quase um ano sem transporte público. Crise no comércio, as pessoas sem acesso ao transporte, tudo isso criava uma imagem bastante negativa”, comentou Augusto Castro.

Com a nova frota, os veículos levarão conforto e segurança para os itabunenses. “São ônibus novos, modernos, de qualidade e confortáveis e, o mais importante, sem aumento da tarifa, que continuará a mesma: R$3,70. É a Prefeitura de Itabuna, trabalhando e cumprindo o nosso compromisso”, afirma o prefeito.

Estrutura dos veículos

De acordo com o representante do grupo Atlântico Transportes, Renato Ramos, os veículos contam com sistema de reconhecimento facial para identificação do usuário no acesso, entrada especial para cadeirantes, duas entradas de USB para carregamento de celular ao lado dos assentos e monitoramento de segurança.

Também tem sistema de wi-fi, alguns contam com ar-condicionado, além de seguir todos os protocolos e medidas de segurança para evitar a contaminação da Covid-19, como por exemplo, disponibilização de álcool em gel 70%.

O secretário de Transporte e Trânsito, Thales Silva, reforça que os veículos trabalharão no sistema integrado. “Eles também contarão com sistema online em que o passageiro vai poder acompanhar o trajeto e a duração da viagem, por meio do aplicativo Sitis (Sistema Integrado de Transporte de Itabuna)”, assegurou.