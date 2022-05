O Tubarão ataca nesta sexta, numa “mordida” de arrochadeira com funk

Por Celina Santos

“Me chama de amor/ pede com ‘carin'”… Esse hit “chiclete”, que vem ganhando o Brasil e o mundo, vai grudar no nosso sapato nesta sexta-feira, na Arena Itabuna.

O Tubarão, nome artístico do cantor, cuja música com MC Treyce viraliza mundo afora, deve mostrar as garras na nitht grapiúna hoje.

Ele havia contado sobre a origem esta semana, na redação do Diário Bahia/ Revista Bellas, como eu já havia contado um pouco. Lembra? Vamos lá.

John, como é chamado na intimidade, esbanja maturidade, do alto dos seus 18 anos. O menino da Paraíba, criado pelos avós, bebeu na deliciosa fonte da cultura nordestina.

Mesmo mergulhado no plano de levar a “arrochadeira” ao mundo, ele tem lembranças da magia trazida pelo São João na mente nossa mente.

“Na minha casa, sempre teve fogueira, licor, os meninos soltando fogos…”, lembra ele, que também não resiste ao “tingue-lingue” da sanfona.

Também quisemos saber sobre a letra da música hoje viral, porque sugere o tratamento da mulher como objeto.

Aí, confesso: aquele menino, de cara, já desmontou o preconceito dessa repórter que vos escreve.

“Não! A música quer dizer que a mulher é quem manda, sempre. O homem deve fazer o que ela quiser”. Aí sim. “Já fico ‘de bem’ com você”, respondi (risos).

Também conversamos se ele tem consciência de que o sucesso e a derrocada caminham lado a lado.

Ele disse que sim; por isso, quer se aperfeiçoar, seguir compondo, buscando espaço e investir da melhor maneira possível.

Chega de prosa seria, hein? Como “sextou”, vamos todos conferir o que rola nesse tal “rolê de milhões”. Quem topa???