Onze candidatos disputam Prefeitura de Itabuna

Augusto Castro e Guinho

A corrida rumo à Prefeitura de Itabuna tem onze candidaturas, oficializadas em convenções até o último dia 16 de setembro. Por ordem alfabética, seguem os nomes que encabeçam coligações na majoritária. O engenheiro civil e ambiental Alfredo Melo homologou, na quarta-feira (16), a candidatura a prefeito de Itabuna pelo Partido Verde (PV). Numa chapa “puro-sangue”, ele tem como candidato a vice-prefeito o presidente do Moto Club de Itabuna, Joelson Passos.

O médico, engenheiro e administrador de empresas Antonio Mangabeira (PDT), candidato a prefeito pela segunda vez, tem como vice o pastor Wesley Santana (PSC).

Também está oficialmente na disputa o ex-deputado estadual Augusto Castro (PSD), pela segunda vez em busca do comando do Centro Administrativo. Ele escolheu como candidato a vice-prefeito o vereador Enderson Guinho (Cidadania). A coligação é integrada ainda por PSB e Rede Sustentabilidade.

Outro nome na disputa é do ex-prefeito Capitão Azevedo (PL), que escolheu como vice Roberto Minas Aço (PP). Além de capitão da Polícia Militar, Azevedo é formado em Direito e Educação Física. A coligação é composta, também, pelo DC e PTB.

A única candidatura feminina entre os onze é encabeçada pela hoje vereadora Charliane Sousa. Ela é contabilista por formação e assina chapa “puro-sangue” do MDB ao lado do engenheiro Harrison Nobre.

O advogado Edmilton Carneiro (PSDB) licenciou-se do segundo mandato à frente da OAB local, para disputar a Prefeitura de Itabuna. Ele integra chapa “puro-sangue” com o perito criminal Gregory Cruz, candidato a vice-prefeito.

Ambos pretendem seguir com o lema “Itabuna merece respeito”. “Temos como objetivos principais a educação e não admitirmos, sob hipótese alguma, o fechamento de escolas. E tendo uma atenção especial às políticas públicas para os jovens; a saúde; geração de emprego e renda e a infraestrutura”, elencou o pretenso prefeito, que formalizou a candidatura em 10 de setembro.

Fernando e Geraldo

O prefeito Fernando Gomes (PTC), em busca do 6º mandato, é candidato à reeleição, trazendo como vice o sobrinho e ex-secretário de administração Son Gomes (Republicanos). A coligação é completada por PSL, Solidariedade e PMN.

Fernando Gomes deve defender “a continuidade da parceria entre o município e o governo do Estado para superação da crise provocada pela covid-19, que gerou desemprego e redução nas receitas municipais”.

O também ex-prefeito Geraldo Simões (PT) é candidato a prefeito trazendo como vice o vereador Jairo Araújo (PCdoB). A coligação é composta, ainda, pelos partidos PROS e Patriota. “Com apoio do governador Rui Costa, vamos retomar a geração de empregos. Queremos trazer o porto seco para Itabuna, dentro do complexo Porto Sul. Mas vamos também apoiar os pequenos negócios, o comércio de bairro, fortalecendo o Banco do Povo”.

Demais nomes

O partido Avante apresenta como candidato a prefeito o médico Isaac Nery e como vice o correligionário Pastor Renê. Ambos abraçam bandeiras pela saúde, educação, esporte, urbanização e segurança.

Mais uma vez candidato a prefeito, Pedro Eliodório está filiado ao partido UP (Unidade Popular pelo Socialismo). Como vice-prefeito, o correligionário Antônio Carlos Moura. A dupla tem entre bandeiras o combate à desigualdade social e geração de postos de trabalho.

Pedro Eliodório é sempre lembrado pela linha provocativa, adotada como candidato a prefeito pelo PCB (2012), inclusive quando participava de debates e desconcertava os adversários numa mistura de crítica e humor. Na eleição seguinte, ano de 2016, buscou uma vaga de vereador pelo PT.

O P-Sol traz, novamente como candidato a prefeito, o Professor Max. Ele tem 30 anos dedicados à licenciatura e também décadas de dedicação à formação de craques em uma escolinha de futebol. Escolheu como candidato a vice-prefeito o radialista Ciro Sales, que é um correligionário.

Conforme prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, a propaganda deverá começar após 26 de setembro. É o período para que eles mostrem, oficialmente, ao eleitor por que merecem sentar-se às cadeiras de prefeito e vice-prefeito.