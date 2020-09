Onze candidatos. Que legal!

Candidato para todos os gostos e ideologias marcam a largada da campanha eleitoral em Itabuna. São 11 postulantes ao mandato de prefeito, o que deixa o eleitor confortável para a escolha do futuro chefe do Executivo do município.

Muita gente acha exagerado esse número de candidatos. Porém, vale a pena lembrar que quanto mais opção melhor, até mesmo para desqualificar costumeiros e frágeis argumentos do tipo: “não tenho em quem votar, votarei branco ou nulo”.

Opção, portanto, não falta até mesmo para o eleitor que prefere repetir Fernando Gomes, candidato à reeleição. Ou para aqueles que rejeitam não apenas Fernando, mas também Geraldo Simões e Capitão Azevedo, ex-prefeitos.

É aí que surge a oportunidade para aqueles que nunca administraram a cidade: oito candidatos, todos espalhando a política do novo. Cada um do seu jeito na arte de seduzir e conquistar os votos necessários para estrear no mandato de prefeito em Itabuna.

Na eleição passada, o médico Antônio Mangabeira ficou em segundo lugar e está com fé em vencer desta vez. O mesmo acontece com o ex-deputado Augusto Castro, que também participou da última eleição e acumulou experiência para essa nova disputa.

Assim, o itabunense tem mais de um mês para analisar as propostas não apenas de Augusto e Mangabeira, mas também de Pedro Eliodório, Dr. Isaac Nery, Edmilton Carneiro, Alfredo Melo, Professor Max e Charliane Souza.

Charliane, aliás, surge como alternativa para o eleitor e eleitora que não querem saber mais de homem na prefeitura. Então, minha gente, que legal termos tanta opção! Agora, é só priorizar o melhor projeto administrativo e decidir o futuro de nossa cidade.