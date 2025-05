Onze foragidos são capturados com ajuda do Reconhecimento Facial em 24h na Bahia

Onze procurados pela Justiça foram capturados, somente no sábado (17), com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Com as prisões, subiu para 915 o número de foragidos presos com a ajuda das câmeras inteligentes em 2025.

Os alertas de mais de 90% foram emitidos pela ferramenta entre as 7h30 e 17h50 para os Centros Integrados de Comunicação (Cicoms) após os criminosos passarem por pontos monitorados nas cidades de Salvador, Simões Filho, Feira de Santana, Bom Jesus da Lapa e Santana.

Foto: Rafael Rodrigues

Os procurados por homicídio, constrangimento sexual mediante violência, roubo, furto simples e por dívida de pensão alimentícia foram rapidamente identificados e, após a confirmação dos documentos de identificação pessoal, encaminhados para uma unidade da Polícia Civil.

Capturas tiveram o apoio de equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Centro Histórico) e das 16ª, 22ª, 30ª, 37ª, 38ª, 47ª, 49ª e 64ª Companhias Independentes da PM (Comércio, Simões Filho, Santa Maria da Vitória, Liberdade, Bom Jesus da Lapa, Pau da Lima, São Cristovão e Feira de Santana).

No total a ferramenta já capturou, desde 2019, 3.301 foragidos da Justiça, na capital baiana e nos 80 municípios baianos onde foram instaladas as câmeras inteligentes.

Fonte: Ascom | Rafael Rodrigues