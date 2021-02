Operação Chuvas: Defesa Civil discute ações contra desastres naturais

Garantir a segurança das comunidades que vivem em áreas consideradas de risco, como morros e encostas, em Itabuna. É com este objetivo que a Diretoria de Defesa Civil está lançando a “Operação Chuvas” – um plano de prevenção de desastres naturais. Para os períodos chuvosos, inclusive, também será criado um Grupo Especial de Trabalho (GET).

O GET contará com a participação de dois representantes (titular e suplente) de cada uma das secretarias da Administração municipal e das fundações Marimbeta e de Cultura e Cidadania (Ficc), além da Emasa.

O coordenador da Defesa Civil, Mário Carvalho Júnior, explicou que a proposta de mobilizar todos os setores da Administração, com a criação do Grupo Especial de Trabalho permanente, significa a união de esforços para executar ações específicas de prevenção e de socorro nas ocorrências de desastres naturais (ocupações irregulares, por exemplo).

“Não esperar tragédia”

Mário Júnior informou que a proposta integra o Plano de Trabalho definido pelo prefeito Augusto Castro, que pediu à Defesa Civil para identificar todas as áreas de risco no município. “Não vamos esperar acontecer uma tragédia para agir”, frisa o coordenador.

Um dos agentes da Defesa Civil, Carlos Alberto Silva Santos, também reforça a importância de se criar o GET. Ele lembra que as pessoas cobram ações apenas da instituição, mas a responsabilidade é de toda a população. “Defesa Civil somos todos nós”, reforça. Atualmente, a unidade conta com três integrantes, sendo um coordenador e dois agentes.