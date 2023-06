OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI COM REDUÇÃO DE ACIDENTES

A Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) de Itabuna finalizou a Operação Corpus Christi, realizada de quinta-feira (08) até domingo (11), com a redução do número de acidentes e de vítimas fatais.

A CIPRv/Itabuna intensificou o policiamento nas rodovias da Região de Ilhéus (BA001, BA262 e BR415); Itapetinga (BA130 e 263); Teixeira de Freitas (BA290 e 489), além de realizar patrulhamento e abordagens nas áreas pertencentes a especializada.

No feriado, a Companhia Rodoviária registrou 03 acidentes, sem vítima fatal. Em relação ao mesmo período no ano passado, houve redução do número de acidentes (50 %) e de vítima fatais (100%). Também foram realizadas 784 abordagens a pessoas e 744 a veículos, sendo autuados 239 veículos.

De acordo com o comandante da CIPRv/Itabuna, Tenente-coronel PM Blanco, a Operação Corpus Christi deu atenção especial às ações de controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagens irregulares, a realização de testes de etilômetro, para inibir a conduta de embriaguez ao volante e abordagens policiais com vistas coibir crimes.

FONTE: ASCOM CIPRv/ITABUNA