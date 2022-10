Operação de prevenção e combate aos incêndios florestais ganha reforço de novos bombeiros militares

A operação de prevenção e combate a incêndios florestais na Bahia ganhou reforço, com a inclusão de mais 23 bombeiros militares. O novo grupo vai se juntar aos 193 bombeiros militares que já estão em campo. Eles atuam em bases da corporação instaladas nas regiões da Chapada Diamantina (Lençóis), Oeste (Barreiras), Norte (Juazeiro) e Sudoeste (Vitória da Conquista), especialmente para evitar o surgimento de queimadas nas matas e atuar contra sua proliferação, integrando as ações do Programa Bahia sem Fogo, que conta também com a participação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema) e a Superintendência de Proteção e Defesa Civil Bahia (Sudec).

Cada uma das bases do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia atende um grupo de municípios. A atuação da base de Lençóis envolve, ainda, Piatã, Iraquara, Xique-Xique e Ibipeba. Além de Barreiras, a base do Oeste inclui o trabalho de combate e prevenção ao fogo em Ibotirama, Muquém do São Francisco, Barra, Angical, Barreiras, Santa Rita de Cássia e Mansidão. Na região Norte, as ações se estendem aos municípios de Curaçá, pilão Arcado, Jacobina e Senhor do Bonfim. No Sudoeste, entram também as cidades de Rio de Contas e Paramirim.

No momento, o trabalho das equipes conta com quatro aviões do Programa Bahia sem Fogo em Ibotirama e dois em Barra. Já foram solicitados mais dois aviões para a região da Chapada Diamantina. Segundo o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marquesine, embora as ações de prevenção e combate a incêndios florestais sejam executadas durante todo o ano pelas forças do Estado da Bahia, a operação promove reforço especial para as iniciativas durante o período do ano com maior vulnerabilidade para ocorrência de incêndios florestais.

O conjunto de medidas executadas inclui monitoramento de focos de calor, treinamento e distribuição de equipamentos para brigadistas, ampliação de recursos técnicos e profissionais especializados. Há, ainda, cursos e eventos para sensibilização de comunidades em áreas propícias à ocorrência de incêndios.