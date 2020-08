Operação gera multas e interdições em Itabuna

No final de semana, operação de fiscalização resultou em detenções, multas e árduo trabalho para conter aglomerações em Itabuna. Só no domingo (23), oito bares foram interditados e um deles multado por abrir sem autorização. Um carro de som do tipo “paredão” foi apreendido.

Tocada pela Guarda Civil e Sesttran (Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito), com apoio da Polícia Militar, a ação busca verificar o cumprimento de medidas devido à situação de calamidade imposta pelo coronavírus.

Continua não autorizado, por exemplo, o funcionamento de bares e a venda de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos. Apesar dos flagrantes, há muitas informações de funcionamento clandestino, deixando clientes ainda mais expostos, em ambiente sem a devida circulação de ar.

Cabe lembrar que a cidade segue cumprindo “Toque de Recolher”, entre 20 horas e 5 horas da manhã. Diariamente, boletins da Vigilância Epidemiológica mostram alto número de infectados pelo vírus, foram registradas 194 mortes e está no limite a ocupação de leitos para socorrer os casos mais graves da Covid-19.

Por todo este cenário, é cada vez mais imperioso um verdadeiro mantra nos dias de hoje: #FiqueEmCasa!