Operação Navalha cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na Bahia e em Sergipe

A Força Tarefa de Combate a Extermínio e Extorsões da Secretaria da Segurança Pública (SSP) deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (13), a Operação Navalha. A ação tem o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra policiais militares investigados pelos crimes de extorsão, roubo, violação de domicílio, fraude processual, entre outros.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Auditoria Fiscal da Polícia Militar da Bahia e são cumpridos em municípios do estado e em Sergipe.

Mais de 100 policiais das Corregedorias Geral e da PM, do Comando de Operações Policiais Militares ( CPE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque participam da Operação Navalha.