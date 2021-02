Operação Oxigênio abordou mais de 70 pessoas em Itabuna

Um total de 78 pessoas foram abordadas nas ruas e avenidas de Itabuna, entre as 22 e 5h, no primeiro dia da Operação Oxigênio, coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Além das abordagens, houve apreensão de cadeiras, instrumentos musicais, caixas de som, sete estabelecimentos foram visitados e um bar fechado no São Caetano.

O boletim foi elaborado pela Assessoria de Comunicação do 15º Batalhão de Polícia Militar.

Doze veículos foram fiscalizados na Operação que visa dar cumprimento aos Decretos Estadual n.° 20.233 do governador Rui Costa, e Municipal nº 14.299, assinado pelo prefeito Augusto Castro, que institui a restrição de locomoção noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus.

Mais cedo, por volta das 18 horas, foi realizada Blitz das Máscaras na Beira-Rio, operação conjunta das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública, Saúde, Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Infraestrutura e Urbanismo e Promoção Social e Combate à Fome que transcorreu como programada e sem intercorrências.

Além das abordagens a veículos e pedestres, foram realizadas ações educativas com explicações sobre importância do uso de máscaras e distanciamento social, inclusive na prática de atividades físicas. Foram distribuídas cerca de 300 pares dos 20 mil pares de máscaras doadas pela Trifil à Prefeitura de Itabuna.