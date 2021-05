Operação Oxigênio fecha mais festas clandestinas em Itabuna

Novo balanço da Operação Oxigênio, deflagrada desde fevereiro contra aglomerações em Itabuna, chama atenção pela quantidade de descumprimentos dos protocolos de saúde contra a covid-19. No último fim de semana, foram vistoriadas 36 localidades no município.

Dentre elas, os bairros São Caetano, Santo Antônio, Jaçanã, Mangabinha, Conceição, Fátima, Daniel Gomes, Monte Cristo, entre outros. Foram 874 pessoas abordadas e 18 estabelecimentos visitados, sendo alguns notificados por descumprimentos das regras sanitárias e de protocolo. Além disso, houve também as denúncias e encerramentos de cinco festas privadas que promoviam aglomerações e sons abusivos.

Em um sítio localizado próximo ao Semi Anel Rodoviário da BR-415, foi interrompida festa com 136 pessoas. Houve, também, mais quatro interrupções de eventos nos bairros Pedro Jerônimo com 109 pessoas, Alto Mirante com 89 pessoas, Daniel Gomes com 76 pessoas e Jorge Amado com 58. Além do citado som abusivo e aglomerações, todos fechavam ruas, interrompendo a circulação de pessoas e veículos.

Coordenação das ações

A Operação Oxigênio é coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) e conta, também, com o envolvimento das secretarias de Saúde por meio da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, da Secretaria de Transporte e Trânsito e da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

Além das secretarias, a Operação tem o suporte e apoio das Polícias Militar, Civil e da Guarda Municipal, que atuam com medidas preventivas e protocolos de segurança. A Secretária Municipal de Saúde, Lívia Mendes, chama a atenção para o aumento de relaxamento por parte de uma minoria da população.

“É preocupante o nível de descumprimentos que violam as ações contra a covid-19, estamos com altos índices de ocupação em UTI e as pessoas estão banalizando a gravidade desta doença. É necessária mais conscientização. Os números da Operação Oxigênio deste final de semana nos mostram isso e medidas precisam ser tomadas.”

Neste final de semana, a operação envolveu 76 agentes durante os três dias de atuação. O objetivo destas ações é fiscalizar o cumprimento das restrições contra a covid-19, bem como protocolos de segurança, toque de recolher e descumprimentos sanitários de estabelecimentos. Para denunciar, basta ligar 153 e 190 e acionar as equipes.