Operação Oxigênio segue com fiscalização a tráfego noturno em Itabuna

As equipes de fiscais da Prefeitura de Itabuna, com o suporte das polícias Militar e Civil e da Guarda Civil Municipal, continuam com a fiscalização para que as pessoas deixem de circular pelos logradouros públicos depois das 20 horas. Em diversos pontos da cidade, quem ficou nas ruas recebeu orientação sobre o cumprimento do Decreto estadual n° 20.233, de 16 de fevereiro, que institui a restrição de locomoção noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus.

Na segunda-feira (22), as guarnições atenderam a 12 chamados por descumprimento do Decreto Estadual, inclusive por comerciantes que insistiam em manter pizzarias, lanchonetes, bares e restaurantes abertos. Nestes casos, foram lavradas autuações pela fiscalização da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda.

“Leitos lotados”

Pelo menos 48 pessoas foram abordadas e receberam orientação sobre as medidas que devem adotar no dia a dia para evitar a disseminação do novo coronavírus. À frente dos fiscais sanitários estava a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, que recomendou às pessoas seguir protocolos que incluem distanciamento social, higiene das mãos com água e sabão, uso de álcool gel a 70% e uso de máscaras faciais.

Ao todo foram mobilizadas 35 pessoas e 13 viaturas padronizadas. Prosseguem as ações de educação, prevenção e fiscalização, inclusive com lavratura de autos de infração. “É muito importante que as pessoas observem as recomendações quanto aos protocolos, principalmente diante do fato de leitos clínicos e de UTI estarem lotados nos hospitais de Base e Calixto Midlej Filho”, argumentou a secretária de Saúde.