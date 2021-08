Operação Oxigênio vai seguir no combate a aglomerações em Itabuna

Após um final de semana com festas clandestinas e as tão desaconselháveis aglomerações, está decidido: a Operação Oxigênio vai continuar em Itabuna. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, prossegue mesmo com o fim das restrições de circulação noturna de pessoas (toque de recolher).

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (23), durante reunião no 15º Batalhão da Polícia Militar, com secretários municipais envolvidos e representantes da Polícia Civil e Guarda Civil Municipal.

Segundo o diretor de Indústria e Comércio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Othon Henrique Dantas, a partir de agora o trabalho segue em áreas específicas da cidade. “As operações vão acontecer nos condomínios residenciais e nas regiões com maior aglomeração”, afirmou.

Segundo Othon Dantas, os serviços de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil vão fazer análises das festas clandestinas que acontecem na cidade para que medidas sejam adotadas e assim evitar a disseminação do novo coronavírus, cuja agressiva variante Delta já causa apreensão em algumas regiões e cidades do país.

Denúncias e apreensões

A reunião no 15º BPM teve a presença dos secretários municipais Mariana Alcântara, da Segurança e Ordem Pública, e de Lívia Mendes Aguiar, da Saúde, da comandante da Guarda Civil Municipal, Roseane Santos Silva, do tenente-coronel PM Sandro Ferreira Lopes, e de representantes das Secretarias de Infraestrutura e Urbanismo, de Transportes e Trânsito e de Indústria, Comércio, Emprego e Renda.

“Decidimos manter a Operação Oxigênio devido ao aumento das festas e dos números diários de casos ativos por Covid-19”, falou a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar. Para se ter ideia, somente no domingo (22), através de denúncias anônimas a Operação fiscalizou 20 bairros. Ao todo, 450 pessoas foram abordadas, quatro estabelecimentos notificados, um carro apreendido e quatro motos abordadas, das quais duas notificadas.