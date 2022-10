Operação Tapa-Buracos alcança mais ruas do Fátima e do centro de Itabuna

A Operação Tapa-Buracos, executada pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), avança em toda a cidade.

Nesta semana, mais ruas do Bairro de Fátima tiveram o piso recuperado, a exemplo da São João, onde as equipes atuaram no feriado de segunda-feira, e São Sebastião, que concentra as atenções nesta terça-feira, dia 18.

No centro, a Rua Juca Leão também mereceu atenção da Superintendência de Serviços Público que deslocou equipamentos e operários para a recuperação da via. Desde o início do mês, a Operação Tapa-Buracos nos bairros e no centro da cidade vem sendo executada por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD).

Já foi beneficiada, a malha viária da Rua Felícia de Novaes e das avenidas Juracy Magalhães e Ilhéus e a requalificação da Avenida Bionor Rebouças, ligando o centro ao Santa Inês, passando pelos bairros Antique, São Roque e Caixa d’Água.

Nos bairros, foram contempladas as ruas Francisco Ferreira das Silva, também no Bairro de Fátima. Na zona oeste, está em andamento a requalificação asfáltica da Rua do Cajueiro, numa extensão de 1,5 quilômetro, entre os bairros Nova Ferradas e Ferradas, nesta primeira etapa.

“Na Cajueiro, entre Nova Ferradas e Ferradas, o projeto contempla mais 2,5 km até a central de distribuição de produtos alimentícios na BR-415. A determinação do prefeito Augusto Castro é fazer toda a extensão desta via que atende aos moradores dos dois bairros, indo da Uruba até o Matadouro Municipal”, afirma o superintendente de Serviços Públicos, Sousa Lino.

“Já fizemos a Rua Rio Branco, no Bairro Califórnia, em direção ao condomínio residencial Jardim América, e concluímos o serviço na Rua de Mutuns”, lembra o superintendente. Sousa Lino acrescenta que também receberão melhorias as Ruas A, B e C, na Urbis IV._