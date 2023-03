Operação tapa-buracos em sete bairros de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna prossegue com a recuperação da malha viária urbana. Desde a sexta-feira passada, dia 3, beneficiou sete bairros com a Operação Tapa-Buracos. Nos últimos três dias, as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) fizeram a recuperação asfáltica de vias de localidades na região central e também em alguns bairros como Vila Zara, Ferradas e Monte Cristo.

Os trabalhos se concentram na Avenida Juracy Magalhães e na Rua Felícia de Novaes, no Bairro de Fátima; na Rua Q, no Monte Cristo, e na Rua A, no Jardim Italamar. Outras equipes da Superintendência de Serviços Públicos também atuaram no Bairro Vila Zara, na Avenida Fernando Cordier, no centro da cidade, e na Travessa Manoel Fogueira, no Zildolândia.

Em Ferradas, a Rua do Cajueiro também está recebendo uma atenção especial. De acordo com o Superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, os trabalhos seguem até o trevo que dá acesso ao bairro. “As chuvas, somadas ao trânsito de rotina nestes locais, acabam danificando o asfalto, o que exige uma constante manutenção para que o problema não se agrave”.