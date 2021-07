Operação Tapa-Buracos repara ruas após intervenção da Emasa

O serviço de recuperação das vias públicas, calçadas e passeios de Itabuna, executado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), vem sendo intensificado nas últimas semanas. Nesta terça-feira (13), as equipes atuaram nos bairros de Fátima e São Roque no trabalho de reposição do piso em locais que sofrerem intervenções para a manutenção das redes de água ou esgoto.

Segundo o coordenador de Recuperação de Vias da Emasa, Elânio Santos de Oliveira, a Operação Tapa-Buracos busca dar uma resposta rápida à comunidade naquelas vias que passam por interferência da Emasa. “Montamos frentes de trabalho com equipes específicas para recuperar o piso em asfalto, em paralelepípedos e calçadas, afinadas com os grupos que dão manutenção as redes de água e esgoto”, afirma.

Agilidade elogiada

Residente do bairro São Roque, Nelito Cigano atesta que a direção da Emasa acertou neste programa de intervenção rápida e elogiou o pessoal de campo, que, segundo disse, vem trabalhando certo. “Agora o serviço está de qualidade. Uma equipe abre o buraco e realiza o reparo enquanto outra chega tapando o buraco, devolvendo a rua como era antes”, diz.

Além dos bairros de Fátima e São Roque, as equipes da Operação Tapa-Buracos nesta semana atuam na rua José Bonifácio, bairro Conceição, avenida Itajuípe, bairro Santo Antônio e rua B, no bairro Nossa Senhora das Graças, acesso à Maternidade Ester Gomes.