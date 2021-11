Operação Tapa-Buracos segue para bairros de Itabuna

Com dias de estiagem, a Superintendência de Serviços Públicos de Itabuna intensificou as ações da Operação Tapa-Buracos. No sábado (20), quatro equipes atuaram em diversas ruas e avenidas da cidade, realizando a recuperação das vias.

De acordo com o superintendente, Francisco de Sousa Lino Filho, com a melhora do tempo, o ritmo do trabalho tende a aumentar e a população em poucas semanas perceberá a melhora no piso das vias da cidade. “As chuvas deram uma trégua e estamos aproveitando para redobrar os esforços e devolver uma mobilidade melhor, com boa trafegabilidade”, disse Sousa Lino.

Ainda segundo Sousa Lino, as avenidas Ilhéus e Bionor Rebouças demandaram uma atenção especial. “Por serem vias de intenso fluxo de veículos e elo entre a zona central e zona norte da cidade, que convergem para bairros populosos como o Califórnia e Santa Inês, priorizamos os trabalhos nessa região. Porém, dentro do cronograma que foi elaborado, se o tempo permanecer firme, nas próximas semanas vamos chegar a todas as regiões de Itabuna”, garantiu o superintendente de Serviços Públicos.