Oportunidade de emprego no IFBA campi de Ilhéus e Eunápolis

Até 18 de outubro, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) está com inscrições abertas para Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores substitutos, para os campi de Ilhéus e Eunápolis.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet e todas as etapas do processo seletivo ocorrerão de forma virtual.

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas constituídas de Prova de Títulos (eliminatória e classificatória), na primeira etapa, e Prova de Desempenho Didático (eliminatória e classificatória), na segunda etapa. As vagas são para cadastro de reserva.

Para o campus Ilhéus, as áreas de conhecimento são: Informática, Física, História, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Aprendizado Educacional Especializado, Segurança do Trabalho, Artes.

As vagas são para 20h e 40h e a remuneração mensal é composta por R$ 2.236,32 de vencimento básico, e R$ 229,00, de auxílio-alimentação, para 20h, e R$ 3.126,31, de vencimento básico, e R$ 458,00, de auxílio-alimentação, para 40h.

O contrato de trabalho inicial terá uma vigência de 6 meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, através de assinaturas de termos aditivos, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o limite máximo de 24 meses.

Não poderá ser contratado pelo IFBA candidato/a que possuir contrato temporário vigente com outro órgão ou entidade da administração pública federal, cujo fundamento seja a Lei nº 8.745/93 ou candidato/a que ainda não tiver cumprido a carência de 24 meses do encerramento de contrato anterior, cujo fundamento também tenha sido a Lei nº 8.745/93.

O prazo de validade da seleção será de 2 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da administração. Os candidatos devem conferir os detalhes e regras no Edital n° 10, de 14 de setembro de 2021.