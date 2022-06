Origem Week: economia solidária comemora R$ 45 mil em vendas em feira de negócios

Política pública consolidada da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), os Centros Públicos de Economia Solidária (Cesols) estão presentes em 18 territórios de identidade do estado. Os equipamentos contribuem com acompanhamento a empreendimentos socioprodutivos que vai desde o estudo de viabilidade econômica até a produção de rótulos dos produtos. E o resultado dessa assistência foi celebrado desta vez com o montante de cerca de R$ 45 mil em vendas na Feira de Negócios Origem Week.

O evento reuniu, entre os dias 9 e 12 de junho, no Centro de Convenções, em Salvador, centenas de expositores de diversos nichos de mercado, com foco para bebidas, alimentos e artesanatos, atraindo milhares de visitantes e consumidores.

“Sem dúvida alguma é mais uma oportunidade incrível para o escoamento de produtos dos empreendimentos e com esse resultado mostramos o potencial da economia solidária da Bahia e que sim, é possível fazer outra economia pautada em valores cooperativistas e solidários capazes de gerar renda para as famílias que atuam no segmento”, conclui o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes.

Ana Paranhos é empreendedora na Chocolates Cruzeiro do Sul. A fazenda herdada do seu bisavô é uma das poucas propriedades biodinâmicas de cacau na Bahia. A marca possui sete sabores incluindo menta, laranja e cupuaçu e o escoamento é garantido. “O apoio do Cesol é muito bom na comercialização, então é um incentivo muito importante que todo produtor e produtora quer ter por perto; estamos nesse stand graças ao Cesol. As vendas estão ótimas e o movimento na feira só tem aumentado”, comemora Paranhos.

Ao todo, 15 Centros Públicos funcionam em todo o estado oferecendo formações, assistência socioprodutiva e orientação a empreendimentos econômicos solidários.

*Origem Week*

O setor produtivo da Bahia reuniu, num projeto inovador, ao longo de 4 dias, diversas cadeias produtivas da Bahia – e do Brasil, com apresentação de produtos de origem, gourmet e artesanais, como o Salão do Café, o Origem Brasil, Bahia Descobre a Bahia, Agricultura Familiar, com uma diversidade de produtos, e o Chocolat Salvador Festival, além de destinos turísticos.

Ascom Cesol Litoral Sul