Orleans Mascarenhas é o novo prefeito de Jussari

Com apenas 246 votos de frente, Orleans Mascarenhas, PSD, ganhou as eleições em Jussari, no sul da Bahia, e vai administrar o município pela primeira vez. Ele teve um único adversário, Amaral, do MDB.

Orleans teve 2.145 votos contra 1.899 de Amaral. Resultado, portanto, apertado, como era a expectativa do atual prefeito Antônio Valete, com base nas últimas pesquisas.

Os dois candidatos participavam do mesmo grupo político comandado por Valete, que cumpre seu segundo mandato. Mas houve um racha quando o prefeito decidiu pela candidatura de Orleans.

Mesmo assim, Amaral partiu para o enfrentamento e atraiu para a sua campanha os últimos ex-prefeitos do município: Valnio Muniz, Jorge Cordeiro, Nilson Soares e Neone Barboza.

Porém, não conseguiu superar a força do prefeito Valete, com administração bem avaliada. Outro ponto a favor de Orleans foi a presença do governador Jerônimo Rodrigues, que decolou no município para declarar seu apoio a ele.