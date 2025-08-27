Orquestra Castro Alves, do NEOJIBA, vai se apresentar em Itabuna 

Itabuna viverá uma noite especial neste sábado, 30 de agosto. Em comemoração aos 115 anos de emancipação política da cidade e aos 36 anos da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), a Orquestra Castro Alves, do NEOJIBA, se apresenta na Praça Rio Cachoeira (próximo a Câmara de Vereadores), a partir das 19h.

O espetáculo reunirá cerca de 80 músicos em um concerto gratuito, aberto à comunidade. Reconhecido internacionalmente, o NEOJIBA – Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – é um programa do Governo do Estado que, desde 2007, promove inclusão social e formação cidadã por meio da música, atendendo milhares de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Para o presidente da EMASA, Ivan Maia, a apresentação simboliza um marco na história recente de Itabuna.

“Celebrar os 36 anos da EMASA ao lado dos 115 anos da nossa cidade, recebendo um concerto dessa grandeza, é motivo de orgulho. A música do NEOJIBA representa arte, cultura e transformação social, e compartilhar isso com a população itabunense reforça nosso compromisso de estar cada vez mais próximos da comunidade”, destacou.