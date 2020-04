Os efeitos da pandemia nas eleições de 2020

* Por Kiko de Assis

O Coronavírus não contaminará apenas a economia e a saúde em todo país. Afetará de forma irreparável o resultado das eleições municipais, caso as mesmas sejam mantidas no período determinado pelo TER – Tribunal Regional Eleitoral. Quem sofrerá terrivelmente os reflexos do isolamento social ao qual toda a população está submetida neste momento, serão os novos candidatos! Sim! Estes serão duramente penalizados, pois não terão como expor suas plataformas e o carisma no corpo a corpo. Instrumento VITAL de toda campanha política.

Os “modernistas” e mais afeitos à realidade digital, dirão que os meios binários das máquinas, substituirão essa velha prática do porta a porta. Entretanto, os resultados dos pleitos sempre foram favoráveis aqueles que peregrinaram nas periferias, se mostrando e até prometendo um céu diferente… Acho que essa prática tende a prevalecer por muito tempo. O eleitor gosta de ver a cara do candidato, de oferecer um cafezinho de poder falar pros amigos que FULANO esteve na casa dele.

O cenário posto indica que os representantes da velha política terão mais uma vez o protagonismo das urnas. E a razão é muito simples! Os “novos” continuarão desconhecidos da grande massa e na hora da escolha optarão por um nome que “existe” no universo da política que ele conhece. Seu Zé das Flores tem um projeto político LINDO! Antônio da Feira tem um programa revolucionário de gestão, entretanto, esse programa ou esse projeto não chegarão até o eleitor.

O fenômeno midiático de Bolsonaro não serve como referência para uma eleição municipal, por razões muito obvias. No pleito nacional teve tentativa de assassinato que provocou comoção do eleitorado, teve uma invasão de fake news pra todos e de todos os lados. Tinha um projeto em curso pós impeachment, que necessitava de legitimidade e que referendasse a dicotomia petismo e anti-petismo. Enfim, o ocorrido na eleição presidencial, em nada se pode comparar ao pleito municipal. O atores são outros e os interesses também.

O momento exige uma mobilização desta turma da renovação, para que possam estar em igualdade de condições e que lhes sejam oportunizadas as práticas de campanha e seu respectivo tempo de inserção nas comunidades… Finalizando, a permanecer as regras e os prazos oficiais, não haverá novidade na prefeitura de Itabuna, de Ilhéus ou qualquer cidade do Brasil…

* Kiko de Assis – Publicitário