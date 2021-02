OS PRÉ-CANDIDATOS DE ITABUNA

O caro e atento leitor, principalmente o que gosta e acompanha o processo político, deduz logo que o título acima diz respeito aos

postulantes à Assembleia Legislativa do Estado e a Câmara dos Deputados. Não perdoaria se fosse sobre o pleito municipal de 2024, analisando os prováveis adversários do prefeito Augusto Castro (PSD).

O assunto, que de agora em diante passa a ser pauta obrigatória nas reuniões partidárias, já vem sendo discutido nos bastidores, longe dos holofotes e do povão de Deus.

Quem seriam os pré-candidatos a deputado estadual e federal ? Certo mesmo é que o governo Augusto Castro terá seus nomes, de preferência do seu partido e com o aval do senador Otto Alencar, presidente estadual da legenda e pré-candidato ao governo da Bahia na sucessão de 2022.

Pelo PDT, o médico Antônio Mangabeira, presidente do diretório municipal, ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro político. Vale lembrar que o pedetista é suplente de deputado federal. Sua primeira reunião para tomar uma posição, se disputa ou não o Parlamento federal, será com os integrantes da Executiva.

Outro indeciso é o Capitão Azevedo, ex-alcaide de Itabuna e filiado ao PL. Se resolver ser candidato, é para deputado estadual. Comenta-se sobre o seu retorno ao DEM de ACM Neto, cuja candidatura ao comando do cobiçado Palácio de Ondina é tida como certa pelo netismo.

Não acho a candidatura do ex-gestor de Salvador como irreversível. Percentualmente, deixaria uma margem de 20% de possibilidade de ACM Neto, dependendo do cenário político, buscar outro caminho, até mesmo ser vice do presidente Bolsonaro. Se houver um entendimento na base aliada do governador Rui Costa entre o PT, PSD e PP, com Jaques Wagner abrindo mão de encabeçar a majoritária, Neto pode desistir de sua legítima pretensão de governar a Boa Terra.

E a ex-prefeiturável e ex-vereadora Charliane Sousa vai sair candidata pelo MDB? E o médico Edson Dantas? Além do edil Erasmo Ávila, presidente da Casa Legislativa, tem outro vereador querendo ser candidato?

Tem Isaac Nery, que também é médico e obteve uma boa e surpreendente votação para prefeito. O ex-candidato ao centro administrativo Firmino Alves já decidiu que vai disputar. A dúvida é se para estadual ou federal.

A candidatura do vice-prefeito Enderson Guinho, do Cidadania, para o Parlamento estadual, é dada como favas contadas. Com efeito, o nome de Erasmo Ávila, da mesma sigla do chefe do Executivo, foi ventilado para não deixar que o vice faça o discurso de que é o candidato do governo AC.

É evidente que a eleição para governador pode mudar muita coisa em relação ao apoio do, digamos, augustianismo à candidatura de fulano, beltrano ou sicrano, principalmente se o senador Otto Alencar disputar à sucessão de Rui Costa. Vale lembrar que o Cidadania, do vice Enderson Guinho, é da base de ACM Neto. O presidente estadual da legenda, Jocival Rodrigues, é netista e pré-candidato a deputado federal.

Em 2021, tudo muito calmo e sem significativos atritos políticos. Em 2022, ano eleitoral, tudo muito agitado. Os interesses políticos se afloram, é ano da “farinha pouca, meu pirão primeiro”.

Concluo dizendo que o prefeito Augusto Castro pode até ser enganado na parte administrativa. Mas no campo da política vai ser muito difícil fazê-lo de bobo.