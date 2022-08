OS PREFEITURÁVEIS DE ITABUNA

A eleição de 2022 vai servir para apontar quem continua na política ou se despede dela. Em relação a Itabuna, mais especificamente no tocante à sucessão de 2024, vão manter a condição de prefeiturável quem for bem sufragado na cidade, acima de 10 mil votos. Declaradamente dispostos a enfrentar o prefeito Augusto Castro (PSD), na sua busca pelo segundo mandato (reeleição), todos candidatos à Câmara dos Deputados, quatro nomes : o ex-prefeito Azevedo (PDT), os médicos Antônio Mangabeira e Isaac Nery, respectivamente PL e Republicanos, e o vice-prefeito Enderson Guinho (UB). Outros nomes devem surgir, mas é esse quarteto que, por enquanto, está na mídia, sendo citado nas redes sociais. O que chama atenção é que não há nenhum petista. Quanto ao pleito para o Palácio de Ondina, Azevedo, Isaac e Enderson Guinho são netistas. Mangabeira vota em João Roma (PL). Na sucessão presidencial, Mangabeira e Isaac são bolsonaristas. Não sei a posição de Azevedo, em que pese ser do PDT, legenda de Ciro Gomes, e nem a do vice-prefeito. Ambos, pelo menos até agora, não deram nenhuma declaração sobre o pleito presidencial, sequer uma pista. O chefe do Executivo municipal, gestor do cobiçado centro administrativo Firmino Alves, vai saber, antecipadamente, quem será seu principal adversário. Vale ressaltar que a eleição para governador terá forte influência na sucessão municipal de 2024.