OTTO, AUGUSTO E AS ELEIÇÕES DE 2022

Não há nenhuma dúvida em relação ao voto do prefeito Augusto Castro para o Parlamento estadual, Câmara dos Deputados e o Senado, respectivamente com as candidaturas de Andrea Castro, Paulo Magalhães e Otto Alencar.

A primeira dama continua sem abrigo partidário, procurando uma legenda que possa se eleger sem precisar de uma votação expressiva. O deputado federal Paulo Magalhães, assim como o senador Otto Alencar, ambos do PSD, sigla do atual gestor de Itabuna, buscam a permanência no Congresso Nacional.

E para o governo do Estado e presidência da República ? Quem seriam os candidatos de AC ? Entre os quatro presidenciáveis que pontuam melhor nas pesquisas, o ex-presidente Lula é o que o alcaide não gostaria de votar. Mas pode recuar se o pedido partir do senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD.

Se o líder político do chefe do Executivo deixar que a escolha de AC seja da sua vontade, João Doria, do PSDB, ex-partido de Augusto, pelo qual foi duas vezes deputado estadual, seria o contemplado com o sufrágio da maior autoridade do município.

O que se pode afirmar, mesmo sabendo que surpresas e sobressaltos são inerentes ao processo político, é que Augusto seguirá na risca a determinação de Otto, cada vez mais distante de integrar a chapa majoritária da base aliada como candidato a governador.

Em que pese a declaração pública do prefeito de que vai apoiar Jaques Wagner, tudo vai depender da arrumação da majoritária, que tem o vice-governador João Leão, presidente estadual do PP, como o mais rebelde do arcabouço político do morador mais ilustre do Palácio de Ondina. O secretário-geral do Partido Progressista, ex-prefeito de Ilhéus Jabes Ribeiro, é o porta-voz da indocilidade. Se o caro leitor preferir, da inobediência.

E por falar na legítima pretensão de Otto de voltar a governar a Boa Terra, ainda não ficou esclarecido se o governador Rui Costa teria ou não prometido que ele seria o seu candidato no pleito de 2022, até mesmo como uma justa contrapartida pelo esforço do senador na campanha da reeleição.

Como há muita água, suja e limpa, para passar sob a ponte da sucessão estadual, qualquer afirmação incisiva, sem deixar nas entrelinhas que o cenário pode mudar, é desaconselhável. O nevoeiro continua denso.

Nos bastidores da cúpula do lulopetismo, obviamente com o aval de Lula, se defende o nome de Otto encabeçando a majoritária, desde que o PSD nacional apoie a candidatura do ex-presidente. O comandante-mor do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, já deixou bem claro que não quer se aliançar com o PT no primeiro turno, que a legenda terá candidatura própria.

Na chapa de Augusto Castro, como certos, 2+2=4, só os nomes da primeira dama, de Paulo Magalhães e, obviamente, de Otto Alencar em qualquer circunstância. Os candidato à sucessão presidencial e ao governo do Estado ficam na espera da decisão de Otto Alencar.

PS – Desejo a todos bom natal e um 2022 com muita paz, saúde e Deus no coração. Que os ânimos em torno das eleições do próximo ano sejam assentados na civilidade, no respeito recíproco. Vivemos em um Estado democrático de direito. Viva a democracia!