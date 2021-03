Ouvidoria chega como canal com população de Ibicaraí

A prefeita de Ibicaraí, Monalisa Tavares, preocupada em desenvolver uma administração com mais espaço voltado à participação cidadã, implantou a Ouvidoria-Geral do Município, que faz parte da estrutura administrativa da Controladoria Geral.

A razão maior para a urgência da implantação do setor foi o prazo que já havia sido descumprido pelo governo passado. Porque a data limite para o funcionamento da Ouvidoria deveria se dar até junho de 2019, conforme a Lei Federal nº 13.460, de 2017, conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público.

Mais voz e espaço

Por enquanto, principalmente em função das medidas sanitárias referentes à Covid-19, o atendimento ao cidadão não está sendo feito de forma presencial. Mas isso não impede que os interessados acessem o site da prefeitura, que pode ser encontrado no endereço eletrônico: [https://www.ibicarai.ba.gov.br/Site/Ouvidoria]. Lá, todos serão prontamente atendidos e a plataforma para utilização é bem simples e interativa.

O Ouvidor-Geral que responde pelo recebimento das reclamações, processamento e resolução das questões ali apresentadas é o advogado e jornalista Dailton Moura Reis, que afirmou estar agradecido pela confiança da prefeita em escolhê-lo para a função.

Segundo ele, pretende seguir as diretrizes determinadas por Monalisa Tavares, a fim de transformar esse canal de comunicação em um espaço onde a população de Ibicaraí possa ter maior voz e participação no Governo Municipal.