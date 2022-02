Ouvidoria prestará serviços itinerantes nos bairros de Itabuna

Visando aproximar ainda mais a Administração Municipal da comunidade, atender aos seus anseios com rapidez e agilizar os serviços públicos da Prefeitura de Itabuna, a Ouvidoria Pública Municipal passará a prestar serviços itinerantes nos bairros, a partir de março. O anúncio foi feito ontem (17), pelo advogado Robenilson Sena Torres, ouvidor-geral do município.

Ele explicou que dialogando mais de perto com as pessoas, a gestão municipal saberá quais são as demandas das comunidades e as áreas, podendo garantir atendimento aos seus anseios. Segundo Robenilson, a Ouvidoria Pública Municipal é o órgão responsável pelo tratamento de reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos aos serviços públicos prestados pela Prefeitura de Itabuna.

Com a maior aproximação com a comunidade, haverá o aprimoramento dos serviços públicos oferecidos. “O papel da Ouvidoria é intermediar as relações entre os cidadãos e a Prefeitura, promovendo a qualidade da comunicação, formando laços de confiança e, principalmente, a colaboração mútua”, destacou.

O ouvidor-geral frisou que qualquer cidadão pode colaborar com a Administração pública, indo da denúncia quanto à qualidade do serviço público a apresentação de sugestões ou solicitações a seus representantes. “A Ouvidoria Pública é esse canal qualificado que pode e deve ser acionada por meio de um botão no site oficial da Prefeitura, redes sociais e por telefone”, explicou.

“Quando o cidadão reivindica algo por meio da Ouvidoria, essa solicitação é encaminhada ao seu destino na área da infraestrutura urbana, saúde, educação, assistência social ou outra qualquer que seja alvo da reivindicação”, ensinou. Segundo ele, o processo é simples e a resposta não demora mais do que 20 dias do prazo em que o cidadão faz a solicitação.

Ao acessar o botão no site oficial da Prefeitura, o cidadão encontrará opções para fazer sua solicitação ou a própria consulta, por meio de um número de protocolo emitido quando se encaminha a demanda.

“Esse importante canal popular é a forma democrática e segura que o município encontrou para aproximar e melhor atender a comunidade, agilizar os serviços públicos e promover uma gestão de participativa, onde todos podem ajudar e ao mesmo tempo serem ajudados”, concluiu.