“Ouvidoria vai à escola” reforça diálogo sobre cultura da paz

A cultura de paz tem sido o tema central do processo de escuta e diálogo desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do projeto “Ouvidoria vai à escola”. Constantes visitas aos colégios e interação com a comunidade escolar integram a rotina da equipe de ouvidores, que, além do acolhimento, repassa informações sobre os projetos e programas desenvolvidos pela SEC, como os de arte, esporte, cultura, ciência e o Bolsa Presença, ampliando, assim, o acesso às políticas públicas desenvolvidas.

Mais de 110 escolas da rede estadual de ensino já foram alcançadas pelo projeto, neste primeiro semestre, a exemplo do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Carlos Corrêa de Menezes Sant´anna, no Nordeste de Amaralina, e o Colégio Estadual Professor Carlos Santana, em Amaralina, em Salvador. No CEEP, são os jovens ouvidores, líderes e vice-líderes de classe que atuam como multiplicadores do projeto “Ouvidoria vai à escola”, coletando informações e sugestões, estabelecendo diálogo com as suas turmas para o gerenciamento de conflitos e estímulo ao bom convívio, entre outras ações.

Cidadania e protagonismo

A estudante do 1º ano do curso técnico em Informática, Cecília Andrade, enfatizou como tem sido esta conexão com a equipe. “É a primeira vez que participo do projeto. Muitas vezes, a timidez nos impede de conversar sobre temas fundamentais para a melhoria da rotina dentro e fora da sala de aula, mas aqui temos essa liberdade de tratar sobre tudo”, revela.

O diretor do CEEP, Luiz Souza Teixeira, acredita que um dos pontos principais do projeto é colocar o aluno como protagonista ao fomentar nele o sentimento de cidadania na percepção da garantia de direitos, como também na necessidade de sua participação em todo o processo educacional. “A ideia é fantástica. Eles passam a refletir mais e ter noção dos direitos e deveres, melhorando o diálogo entre os professores, alunos e gestores, além de criar também um clima de harmonia e paz”, declara.

O ouvidor da Educação, Jocivaldo dos Anjos, afirmou que a relação estabelecida com os estudantes pelo projeto amplia e fortalece a democracia participativa e o combate, inclusive, aos diversos tipos de violência.

“O diálogo com as escolas tem sido muito proveitoso e necessário para que, a partir da escuta qualificada, possamos constituir uma escola acolhedora, que garanta direitos e promova a paz em todas as suas ações. A ouvidoria em sua função ativa tem essa missão, na busca de um ambiente escolar prazeroso, pacífico e atrativo”, enfatizou.

Próximas incursões

Parte da equipe da Ouvidoria da Educação percorre, periodicamente, as unidades escolares nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). Os profissionais também contam com o apoio permanente de jovens ouvidores, que são escolhidos pelos colegas em eleições anuais realizadas nas escolas.

Nesta semana, entre os dias 9 e 12 de maio, estão programadas 10 visitas em colégios de Salvador, entre os quais Evaristo da Veiga e Raphael Serravalle. No interior do Estado, os municípios de Barra da Estiva, Contendas do Sincorá e Ibicoara também serão contemplados com a presença da equipe da Ouvidoria.

Além das visitas presenciais nas escolas, a Ouvidoria da Educação pode ser acessada através do telefone 0800 28 40011 ou pelo e-mail [email protected]. Para entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Estado, acesse as seguintes redes sociais: Facebook (@ouvidoriageraldabahia); Instagram (@ouvidoriageralbahia); e Twitter (@ouvidoriageral), além do e-mail: [email protected] ou o site www.ouvidoria.ba.gov.br. (Fonte: Ascom/SEC)