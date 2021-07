Oziel Aragão leva time para Boa FM

Passado o período de especulações, foi confirmado o novo destino do jornalista Oziel Aragão no rádio itabunense. A partir de 02 de agosto, ele irá soltar a voz na BOA FM 96,1, a caçula das frequências que estão no ar pela cidade.

Assim como na emissora anterior, o programa dele terá participações de Andreyver Lima e Lavínia Sizínio. Eles deverão seguir com a bem-sucedida proposta de levar informação atualizada, num formato leve. “A expectativa é a melhor possível. Mais uma vez, assumindo desafios; nossa bancada conquistou o a confiança e o coração dos ouvintes, vamos manter essa paixão na Boa FM”, diz o profissional, que em novembro chega a 20 anos de atuação.

O Jornal da Boa irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 12 às 14 horas, e aos sábados, das 10 às 12 horas. “O maior desafio será no sábado, programa tradicionalmente para tratar de política em nossa cidade e a Boa sai na frente com esse serviço exclusivo na frequência FM”, completa Oziel.