Pagamento do IPTU 2025 com 20% de desconto em Itabuna pode ser efetuado até o dia 28

Contribuintes de Itabuna têm até dia 27 de fevereiro para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 20% para aqueles que estão adimplentes com o tributo. Neste ano, para facilitar, desde o dia 21 de janeiro está liberado o acesso ao carnê do IPTU 2025 no site oficial da Prefeitura e presencialmente no Departamento de Tributos da Secretaria de Fazenda e Orçamento.

Para retirar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no site, o contribuinte deverá acessar a aba “Serviços Online” e, em seguida, a opção de emissão da 2ª via, onde deverá digitar a Inscrição Municipal para selecionar a forma de pagamento em cota única, com o desconto integral e vencimento em 27 de fevereiro.

O IPTU também pode ser pago em cota única até o dia 31 de março, com redução de 10%, ou parcelado em dez vezes, sem descontos, sendo a primeira parcela com remuneração nesses dados e as demais no último dia útil dos meses subsequentes. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 150,00.

Segundo o supervisor do Departamento de Tributos, Marcos Santos, a retirada presencial do carnê (DAM) destina-se a pessoas que não têm acesso à internet.

“Desde que liberamos, a emissão online tem sido crescente. O mesmo acontece com a procura presencial. Os atendentes estão preparados no balcão para prestar as orientações e facilitar o atendimento ao contribuinte que vier até a unidade da Secretaria de Fazenda e Orçamento”, explicou. O Departamento de Tributos fica na Avenida Manoel Chaves, nº 2.383, no bairro São Caetano, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.