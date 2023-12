Pai, mãe e filhos morrem em acidente na 101

Um grave acidente envolvendo um Renault Clio e um ônibus da Rota Transportes ocorreu na manhã deste domingo, véspera de Natal, na BR-101, sul da Bahia. Os dois veículos se chocaram na Curva do Cassemiro, proximidades de São José da Vitória.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todas as pessoas que morreram no acidente estavam no Clio. E eram de uma mesma família: um casal e dois filhos, que viajavam do Rio de Janeiro para Ibirataia, também nesta nesta região. Um total de 19 passageiros estavam no ônibus. Ninguém ficou ferido.

No Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, para onde os corpos foram levados, as vítimas foram identificadas: Cristiano Matheus de Oliveira, de 46 anos, natural do Rio de Janeiro; Gilmara Virgens de Santana, natural da Bahia; e seus filhos Cauã de Santana e Pietro.

Em nota, a Rota Transportes informa que o ônibus seguia para Porto Seguro, depois de sair de Ilhéus no horário das 7h10min. Em relação ao motivo do acidente, a empresa declarou que o Clio invadiu a pista contrária. Os passageiros, ainda segundo a nota, seguiram viagem em outro ônibus.