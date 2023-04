Pai que torturava filhos de quatro anos é preso em Almadina

Um pai acusado de espancar os filhos de quatro anos e de nove meses teve o mandado de prisão cumprido em ação conjunta do 15º Batalhão da Polícia Militar e da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), na manhã de quinta-feira (30). A captura aconteceu no município de Almadina, próximo a Itabuna. Duas armas foram apreendidas na residência da família.

A Polícia Civil foi informada por denúncias sobre os maus tratos do homem contra os filhos. Um mandado de prisão foi expedido e as unidades se deslocaram para a residência do foragido, na Fazenda Santo Antônio. Na casa as duas crianças foram encontradas em condições insalubres.

“A vítima, de quatro anos, estava com diversas marcas de espancamento e tortura, dormindo com o irmão de nove meses em um colchão bem sujo, no chão” contou a titular da 6ª Coorpin, delegada Ana Cristina Bastos .

A delegada disse ainda que o foragido foi encontrado com a companheira, em um local próximo, ainda dentro da propriedade. Ele foi preso e conduzido para o Conjunto Penal. A mãe das crianças e os irmãos foram encaminhados para o Conselho Tutelar.