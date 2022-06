Painel eletrônico e mesa com novo formato compõem plenário na Câmara de Itabuma

Sob os olhares atentos da sociedade e bênçãos do padre José Roberto Araújo Santos, foram inauguradas as novas instalações do Plenário Raymundo Lima, na Câmara de Itabuna. A sessão desta quarta-feira (1º) mostrou um espaço que prima pela modernização e igualdade entre os vereadores.

É o que fica claro com a instalação do painel eletrônico, para exibir o resultado das votações e a posição de cada vereador diante dos projetos; a mesa em formato de “U”, no mesmo nível das cadeiras da plateia, garante que cada edil esteja frente a frente com o colega, o que favorece o debate de ideias.

Da mesma forma, o piso revestido em carpete dá um ar de conforto e foi providenciada uma galeria ao fundo do local, para exibir as fotos de todos os ex-presidentes que já conduziram a Casa. “Em respeito à nossa história”, justificou o presidente da Câmara, Erasmo Ávila (PSD).

Ele fez questão que fosse apresentado, em detalhes, o projeto que levou à reforma do local onde ocorrem sessões e demais reuniões do Legislativo. “O Poder Legislativo tem que estar muito integrado com as pessoas; o trabalho do vereador nas suas comunidades e aqui dentro da Câmara têm que ser da mesma forma”, enfatizou.

Sobre o formato em que os edis ficam em frente uns aos outros e mais próximos de quem assiste às reuniões, acrescentou: “Hoje, estamos entregando a Itabuna um plenário totalmente moderno, integrado; aqui não existe distinção entre vereador e público; estamos todos juntos, na mesma altura, mesmo nível, ‘tete-à-tete”.

O primeiro-secretário, Israel Cardoso (Agir), acrescentou que o sistema implantado no plenário itabunense está no mesmo nível do Senado Federal e da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Em valores

O controlador da Câmara, Gefiton Tavares, explanou sobre os custos da reforma aqui tratada. Ele frisou que foram atendidos todos os trâmites licitatórios, iniciados em outubro. Sob a modalidade Pregão Eletrônico, foi pré-definido o tipo menor preço e puderam participar empresas de todo o Brasil.

Ao final, venceram cinco participantes (Itabuna, Coaraci e Eunápolis), cujos serviços somaram R$ 155.772,99. O total foi assim aplicado: mesa e painel em MDF (R$ 56.000,00), carpete (R$ 17.495,63), equipamentos de áudio (R$ 59.990,00), elevação de piso (R$ 12.862,86), iluminação e rede elétrica (R$ 9.424,50). A execução de cada etapa acima descrita começou no final de janeiro.

Para a execução do equipamento, está em vigor um contrato de 12 meses (com uma empresa de Belo Horizonte), no valor de R$ 142.320,00, o que representa a quantia mensal R$ 11.860,00. O referido contrato, explicou, pode ser prorrogado até 48 meses.