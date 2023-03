Palestra da Campanha “Março Lilás” hoje no Hospital de Base de Itabuna

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, vinculado à Fundação de Atenção à saúde de Itabuna (FASI), através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), vai realizar amanhã, dia 8, às 14 horas, uma palestra sobre a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama, em referência ao Março Lilás.

O evento, que vai acontecer no auditório da unidade hospitalar, faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta data. Tem como público-alvo, as mulheres lotadas na instituição hospitalar.

A palestra será ministrada pela enfermeira especialista em obstetrícia e coordenadora da Saúde da Mulher da Atenção Básica, Katiane Andrade Reis. O objetivo é conscientizar a população feminina, no Dia Internacional da Mulher, quanto à prevenção do câncer de mama e colo de útero, além de incentivar as colaboradoras da unidade hospitalar nos cuidados com a saúde de um modo geral.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), publicados no Relatório Anual de 2022, mostram que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais comum de câncer no Brasil. As estimativas apontam que, em 2023, devem surgir mais de 17 mil novos casos, indicando uma incidência de, em média, 13 casos a cada 100 mil mulheres.

Segundo a coordenadora do NEPS, Fabiana Souza, esses dados causam um impacto muito grande na saúde da mulher. “Por isso, pensamos em trabalhar com a prevenção e detecção do câncer, a fim de promovermos a conscientização e o enfrentamento, através de informações acerca dos dois tipos da doença, como sintomas, tratamentos e formas de prevenção”, concluiu.