Palestra do Sebrae em Itabuna aborda futuro colaborativo

Na próxima segunda-feira (6), o Sebrae realiza uma palestra em comemoração ao Dia da Mulher, com o tema “O futuro é colaborativo”. O evento acontece às 18h, no Teatro Municipal Candinha Dórea, em Itabuna, e tem vagas limitadas com entrada gratuita. As inscrições podem ser feitas no link: https://bit.ly/futuroITB.

A palestra será ministrada pela futurista Lala Deheinzelin, pioneira em economia criativa e especialista em novas economias. Lala vai trazer uma abordagem inovadora sobre a importância da colaboração no futuro, além de apresentar insights e tendências do mundo dos negócios.

Segundo a gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, o evento é de extrema importância para a região. “A palestra da Lala Deheinzelin é uma grande oportunidade para as empreendedoras da região ampliarem sua visão de futuro e entenderem como a colaboração pode ser um grande diferencial competitivo”.

Com mais de 30 anos de experiência em pesquisa de tendências e inovação, Lala Deheinzelin é uma das referências em economia criativa no Brasil. Ela é autora do livro “Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento”, além de ter sido condecorada pelo Governo Francês com a medalha Chevalier des Arts et des Lettres, em 2015.