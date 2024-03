Palestra “Insights NRF 2024: Tendências para o Comércio” apresenta o futuro do varejo

No próximo dia 11 de março, às 18h, o Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, será palco de uma oportunidade única para empresários e profissionais do comércio da região. Promovida pelo Sebrae, a palestra “Insights NRF 2024: Tendências para o Comércio” oferecerá uma jornada pelos insights mais atuais apresentados na NRF 2024, a maior conferência global de varejo. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente através do link (clique aqui).

O evento proporcionará uma imersão nas últimas inovações tecnológicas que estão transformando o setor do varejo. Além disso, os participantes terão a oportunidade de explorar estratégias eficazes para melhorar a experiência do cliente e impulsionar as vendas, assim como compreender como as mudanças nas preferências do consumidor estão moldando as práticas de negócios.

A gerente do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, ressalta a relevância da palestra para a região. “Este é um evento imperdível para todos os empresários e profissionais do comércio que desejam se manter atualizados com as tendências mais recentes e se prepararem para o futuro do setor. As informações compartilhadas durante a palestra serão valiosas para o desenvolvimento dos negócios locais”, concluiu.