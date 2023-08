Palestra sobre a inclusão da pessoa com deficiência acontece nesta sexta-feira, em Itabuna

Organizado pela Comissão Da Pessoa Com Deficiência, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos, no dia 25 deste mês, a partir das 14h, acontece uma palestra na sede da Subseção da OAB Itabuna e com direito a certificado das palestras de 4 horas. O evento se chama: Nas Diferenças, Nos Encontramos; e com o subtítulo: Na inclusão é um privilégio conviver com as diferenças.

A inclusão de pessoas portadoras de deficiência é um processo que visa garantir igualdade de oportunidades e acesso aos direitos fundamentais a todos os cidadãos, independentemente de suas limitações físicas, sensoriais ou intelectuais. É um princípio que reconhece que todos têm habilidades e potencialidades, e que devem ser valorizados e aproveitados.

As palestrantes deste dia serão: Lara Kauark, Aline Setenta e Denise Almeida com temas bem relevantes para não só para os portadores de deficiência, mas para a sociedade como um todo. “Os Direitos das Pessoas com Deficiência e os desafios socioculturais para uma sociedade inclusiva”, “Mulheres e deficiência: um novo olhar sob a perspectiva de gênero”, e, “Educação Inclusiva: avanços, necessidade de estudo, escuta e pesquisa.”

Para promover a inclusão, é necessário criar condições adequadas para que essas pessoas possam participar ativamente na sociedade, seja no âmbito educacional, profissional, cultural ou social. Isso pode envolver a adaptação de espaços físicos, a oferta de recursos e tecnologias assistivas, a sensibilização e capacitação dos profissionais, entre outras ações.

Além disso, é importante combater o preconceito e a discriminação, promovendo uma cultura inclusiva que reconheça e respeite a diversidade humana. A inclusão de pessoas portadoras de deficiência não deve ser vista apenas como uma obrigação legal, mas como um compromisso ético e social.

O evento será gratuito, mas com vagas limitadas, por isso, interessados devem ligar para os telefones abaixo e se inscreverem.